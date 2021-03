Fall Guys : Ultimate Knockout annonce sa saison 4 en vidéo et tease une mystérieuse collaboration avec Among Us

Les créateurs de Fall Guys : Ultimate Knockout donnent des nouvelles de son petit dernier protégé. En l'occurrence, nous apprenons que la saison 4 du jeu va faire son arrivée le 22 mars prochain sur PC et PS4. Pour ce faire, 7 nouvelles épreuves feront leur apparition le tout se déroulant dans un univers futuriste.

Mais les développeurs Mediatonic ne s'arrêtent pas là. En effet, ils viennent d'officialiser la collaboration avec l'illustre jeu de loup-garou like, Among Us. De ce fait, il semblerait que des skins provenant du jeu Among Us soient en cours de préparation pour cette fameuse saison 4 de Fall Guys : Ultimate Knockout. Une collaboration étonnante quand on sait que Fall Guys : Ultimate Knockout et Among Us sont les deux derniers gros hits indépendants vidéoludiques. Retrouvez le trailer de cette nouvelle saison teasant cette surprenante collaboration ci-dessous.

Pour rappel, Fall Guys : Ultimate Knockout est attendu cet été sur Nintendo Switch. Rappelons aussi que Among Us LE jeu du moment est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Source : Youtube