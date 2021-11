Among Us - Le Cosmicube Innersloth sera disponible dans les éditions physiques sur Nintendo Switch

Si vous faites partie de cette communauté de joueurs ne jurant que par le format physique, peut-être attendez-vous impatiemment la sortie boîte de Among Us ? Fruit du partenariat entre Maximum Games, Innersloth, Dual Wield Studio et Just For Games, il vient d'être confirmé ce jour que les versions physiques de Among Us contiendront du contenu supplémentaire inconnu jusque-là. Récemment intégrés dans le jeu, les Cosmicubes permettront de débloquer du nouveau contenu de personnalisation pour les joueurs : chapeaux, animaux de compagnie, visières etc.

il a donc été décidé que les versions physiques bénéficieraient d'un Cosmicubes Innersloth, permettant de revêtir des cosmétiques issus des prototypes de l'équipe de développement. Pour rappel, l'Edition Crewmate sera disponible dans le commerce dès le 14 décembre . Les éditions Imposteur et Éjecté arriveront quant à elle dans le courant du printemps 2022 .