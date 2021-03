La nouvelle carte d'Among Us, The Airship, arrive

Très attendue depuis son annonce en décembre dernier , la nouvelle carte pour Among Us, The Airship (le dirigeable) arrive très bientôt. Le 31 mars prochain , cette nouvelle carte arrivera, avec d'autres ajouts, via une mise à jour du jeu.

Parmi ces nouveautés sont attendues de nouvelles tâches à remplir, mais aussi la possibilité de choisir la pièce où vous démarrerez votre partie ainsi que de potentiels nouveaux chapeaux pour personnaliser vos avatars (rien d'officiel mais le site officiel le sous-entend très fort). Enfin, une refonte du système de modération du jeu est dans les tuyaux et devrait être mise en place rapidement.

Selon les développeurs, qui se sont exprimé dans un long billet, le retard dans la sortie de cette nouvelle carte vient avant de la toute récente sortie du jeu sur Nintendo Switch qui aurait occasionné beaucoup de travail supplémentaire ainsi que des ajustements inattendus.

Êtes-vous hypés par l'arrivée de The Airship ?

Source : Itch