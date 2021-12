Monster Hunter Rise, Among Us, Pokémon Diamant... Nintendo dévoile la liste des 30 jeux les plus vendus en 2021 sur l'eShop japonais de la Nintendo Switch

Nintendo vient de dévoiler les 30 jeux les plus vendus sur l'eShop japonais en 2021. Une liste très intéressante puisqu'elle nous permet de constater que si Nintendo y place forcément ses nouveaux titres mais aussi ses long-sellers, les jeux indépendants et les titres tiers arrivent malgré tout à grappiller de nombreuses places. D'ailleurs le jeu le plus vendu sur l'eShop japonais en 2021 est Monster Hunter Rise suivi par le phénomène indépendant, Among Us.

Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous la liste des 30 jeux les plus vendus sur l'eShop JP en 2021

1. Monster Hunter Rise

2. Among Us

3. Pokémon Diamant Etincelant

4. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

5. Pokémon Perle Scintillante

6. Human: Fall Flat

7. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Minecraft

10. Super Smash Bros. Ultimate

11. 51 Worldwide Games

12. Mario Party Superstars

13. Animal Crossing: New Horizons

14. Zelda: Breath of the Wild

15. Overcooked! 2

16. New Pokémon Snap

17. Splatoon 2

18. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

19. Together! The Battle Cats

20. Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

21. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

22. Zelda: Skyward Sword HD

23. Dragon Quest XI S

24. Dragon Quest III: The Seeds of Salvation

25. Pokémon Epée

26. L'Atelier du jeu vidéo

27. Super Mario Party

28. Metroid Dread

29. Undertale

30. Miitopia