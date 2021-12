Fall Guys ne sortira finalement pas cette année sur Nintendo Switch

D'abord prévu pour " cet été " sur Nintendo Switch, Fall Guys : Ultimate Knockout, le titre multijoueur déjanté du studio anglais Mediatonic a finalement été reporté à une date inconnue... On espérait cependant que le titre allait sortir avant la fin de l'année. Malheureusement, cela ne sera pas le cas. Mediatonic a préféré mettre fin au suspens et faire taire les rumeurs en publiant un message officiel que nous vous invitons à découvrir ci-dessous ou sur le site officiel de Fall Guys.

"Nous savons que tout le monde est enthousiasmé par l'arrivée de Fall Guy sur Nintendo Switch™ et Xbox, pour une bonne raison. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux reliant ces nouvelles versions de console au lancement de la saison 6 et nous voulons préciser que ce n'est pas le cas donc personne n'est confus à la recherche du jeu sur ces plateformes. Merci d'être patient avec nous, c'est l'une de nos principales priorités dans le développement actif et nous avons hâte de partager plus de détails avec vous en 2022. "