Zelda Breath of The Wild : Link et le mystère des deux vieux bonshommes

Si vous avez joué à The Legend Of Zelda: Breath of The Wild vous savez qu'au début, comme dans le jeu original, vous pouvez rencontrer un vieil homme. Il est vrai qu'il est dangereux d'y aller seul. Plus tard, vous pouvez le rencontrer ailleurs dans plusieurs endroits différents.. Sauf qu'en réalité, il ne s'agit pas du même vieux monsieur mais d'un de ses clones ! Pour être clair, à chaque fois, il s'agit d'un autre PNJ. C'est, en tout cas ce qu'à découvert ThornyFox, un fan de Zelda qui s'est amusé à organiser une rencontre entre deux de ses clones.. Pour cela, avec beaucoup de volonté et de patience, il a poussé, l'un des vieil homme jusqu'à ce qu'il arrive près d'un autre. le résultat n'est pas banal mais on vous en laisse juge avec la vidéo ci-dessous. Maintenant, on espère que tous les vieux bonhommes vont pouvoir se retrouver et faire une fiesta d'enfer.

