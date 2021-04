Immortals Fenyx Rising s'inspire de Zelda : Breath of The Wild mais aussi de Banjo-Kazooie et Jack and Daxter

C'est une évidence. Immortals Fenyx Rising et Zelda : Breath of the Wild ont énormément de points communs à commencer par le monde ouvert titanesque et la mécanique d'escalade. Cependant, réussit à se distinguer de son prestigieux aîné par de très nombreux aspects : sa narration et son humour omniprésent, son héros : héroïne personnalisable et bien sûr son univers tout entier axé sur la mythologie grecque. Dans une entrevue avec nos confrères de Nintendo Everything, Julien Galloudec, le directeur de jeu associé d’Ubisoft Québec est revenu sur les similitudes entre le jeu de Nintendo et celui d'Ubisoft.

Loin de tenter de minimiser cette influence, Julien Galloudec a tenu à préciser qu'Immortals Fenyx Rising s'inspirait aussi d'autres titres plus surprenants comme Jak & Daxter et Banjo-Kazooie; des titres se déroulant en monde ouvert et mélangeant action et plateformes avec un peu d'énigmes. De plus, contrairement au dernier Zelda, il n'est pas possible d'aller affronter le boss final dès la première heure de jeu. Pour Julien Galloudec il était important de ne pas négliger l'histoire du jeu et sa narration en imposant des jalons, de façon aussi à faire évoluer et progresser son personnage. Pour autant Immortals Fenyx Rising laisse une grande liberté aux joueurs qui peuvent même entreprendre plusieurs quêtes en parallèle.

A l'arrivée, Immortals Fenyx Rising réussit à imposer son propre univers, son propre rythme et son propre style même si on retrouve des éléments de Zelda : Breath of the Wild (mais aussi d'Assassin's Creed Odyssey.) Que vous soyez un joueur d'Immortals Fenyx Rising ou non, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Immortals Fenyx Rising est disponible depuis le 3 décembre dernier sur les Playstation, les Xbox et la Nintendo Switch. Pour plus d'infos, notre test complet est à lire ICI et toutes nos news dédiées au jeu vous attendent LA.

Voir notre lien partenaire Amazon pour commander lMMORTALS FENYX RlSING