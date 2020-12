Test - Immortals Fenyx Rising : Quand The Legend of Zelda rencontre Assassins's Creed

Il est assurément l'un des titres de cette fin d'année. Nouveau bébé des studios d'Ubisoft, Immortals Fenyx Rising a su attirer bien des regards grâce à son univers, mélange de Breath of the Wild et de Assassins Creed, sous fond de mythologie grecque. Après plusieurs heures à retourner le jeu dans tous les sens, notre ami Lotario nous offre enfin son avis sur cette version Nintendo Switch qui était attendue au tournant, pour être comparée aux versions des autres plateformes.

Votre épopée commence au temps de la Grèce antique, vous incarnez ainsi Fenyx (homme ou femme à votre convenance) navigant en pleine tempête. C'est alors que le navire s'échoua sur une île, vous laissant seul(e) à votre sort. Vous cherchez surtout à retrouver quelqu'un qui vous est cher. Toutefois, cette île est loin d'être hospitalière puisque vous vous apercevrez que cela manque de vie et que quelqu'un tourmente les lieux et les dieux. Vous ferez rapidement la rencontre d'Hermès qui fera office de guide et adoptant un tempérament plutôt surprenant. D'ailleurs, vous serez chargé de venir en aide à 4 dieux et il vous sera alors laissé le choix d'aider qui bon vous semble pour commencer. Une forme de liberté qui vous est octroyée afin de parcourir l'île à votre guise. C'est ainsi que l'on vous laisse entrevoir une exploration libre dans ce monde ouvert. Toutefois, nous y reviendrons un peu plus loin, le tout n'offrira pas forcément un sentiment de liberté totale.

