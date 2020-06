Gods & Monsters : Ubisoft précise que le gameplay qui a fuité n'est plus représentatif du jeu qui va changer de nom

Hier, on apprenait que des joueurs avaient pu télécharger sur Google Stadia une version Alpha de Gods & Monsters, un jeu d'aventure d'Ubisoft lorgnant du côté de Zelda Breath of the Wild (voir ici) avec à priori des éléments provenant d' Assassin's Creed... Depuis, Google Stadia s'est excusé de l'erreur et Ubisoft a publié un communiqué via Kotaku pour expliquer que la version Alpha du jeu qui a fuité sur le net provient d'une démo de l'E3 2019 destinée à la presse qui n'a désormais plus rien à voir avec le jeu actuel qui a énormément changé. Le jeu a d'ailleurs aussi depuis changé de nom. Il faudra cependant attendre la fin de l'été pour découvrir officiellement tous ces changements. Retrouvez ci-dessous la traduction de ce communiqué :

Notre vision du jeu anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters a évolué de manière surprenante, ce qui est courant lors du développement de nouveaux mondes passionnants. Cette séquence est tirée de notre démo E3 2019, qui a été montrée à la presse et qui a maintenant plus d'un an. Beaucoup de choses ont changé depuis lors en termes de fonctionnalités, de ton, d'art et de conception de personnages, et même de nom du jeu. Nous travaillons dur et nous serons ravis de pouvoir enfin montrer aux joueurs ce que nous avons créé à la fin de l'été.

A noter que depuis, Ubisoft supprime progressivement les vidéos publiées sur le net montrant du gameplay de cette démo baptisée "Orphée" et dont Ubisoft précise qu'il ne s'agit pas du nouveau nom du jeu.