Gods & Monsters : une fuite dévoile à quel point le jeu d'Ubisoft ressemble à Zelda : Breath of the Wild

Dévoilé il y a un an par Ubisoft (voir ici ) Gods & Monsters a immédiatement interpellé par son ambiance mythologique mais aussi par sa proximité avec The Legend of Zelda Breath of the Wild. Une comparaison qui saute aux yeux encore plus aujourd’hui alors que de nouvelles séquences de gameplay viennent d'être publiées sur le net suite à une erreur d'Ubisoft qui a rendu disponible le jeu en version Alpha sur Google Stadia ! Ainsi on découvre que Gods & Monsters "emprunte" réellement beaucoup d’éléments au dernier Zelda à commencer par la possibilité de grimper partout.... Alors le jeu est-il un simple clone ou réussira-t-il à imposer sa propre singularité ? Difficile à dire à ce stade avec si peu d'éléments... En attendant, faîtes vous une première opinion en regardant les deux vidéos ci-dessous.

Pour rappel, Gods & Monsters était initialement prévu en février 2020 sur Pc, Ps4, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu, développé par Ubisoft Québec par les créateurs d'Assassin's Creed Odyssey est désormais prévu avant le 1er avril 2021..