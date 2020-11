Immortals Fenyx Rising dévoile son trailer de lancement

Fusion des univers de Assassin's Creed et The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Immortals Fenyx Rising est la toute dernière licence des studios Ubisoft à paraître sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Attendu pour le 3 décembre 2020 , Ubisoft France nous a préparé un tout nouveau trailer en français que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

VOUS ÊTES LE DERNIER ESPOIR DES DIEUX. Incarnez Fenyx, dont la tâche est de sauver les dieux grecs d'une sombre malédiction.

Affrontez des créatures mythiques, maîtrisez les légendaires pouvoirs des dieux et triomphez de Typhon, le titan le plus meurtrier de la mythologie grecque lors d'un combat épique qui restera dans les mémoires. AFFRONTEZ DES ENNEMIS MYTHOLOGIQUES Affrontez des créatures mythiques telles que des cyclopes, Méduse ou le Minotaure lors d'intenses combats au corps à corps et aériens, en combinant armes et aptitudes reçues des dieux. MANIEZ LE POUVOIR DES DIEUX Les dieux de l'Olympe vous ont fait des présents. Utilisez-les pour combattre les monstres mythiques, résoudre des énigmes antiques et explorer le vaste monde ouvert.