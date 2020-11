Immortals Fenyx Rising : quand le Zelda BOTW d'Ubisoft rencontre Adventure Time

Si nous sommes nombreux à attendre Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, prévu cette semaine , un autre jeu d'aventure attend en embuscade et pourrait bien créer la surprise sur Nintendo Switch. Alors certes, ce n'est pas une exclusivité Nintendo Switch. Sans compter que si les premiers retours sont plutôt positifs, la version Switch du jeu ne s'est toujours pas montrée... En attendant, Ubisoft continue de faire la promo de son jeu, que beaucoup range déjà dans la catégorie des Zelda: BOTW- like avec un nouveau trailer pour le moins original. On retrouve en effet les héros d'Adventure Time, la série culte de Cartoon Network crée par Pendleton Ward, dans une petite séquence savoureuse. Retrouvez ce trailer ci-dessous.

Immortals Fenyx Rising est attendu le 3 décembre prochain sur les Playstation, les Xbox et la Nintendo Switch.