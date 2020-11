Un pass de saison pour Immortals Fenyx Rising

Attendu pour le 3 décembre prochain Immortals Fenyx Rising, le jeu d'action-aventure à la sauce Breath of the Wild d'Ubisoft vient de se voir doté d'un pass de saison. Le dernier-né des studios d'Ubisoft Montreal n'échappera donc pas à la politique de l'éditeur de proposer un contenu post-lancement payant pour approfondir l'expérience.

Ce pass de saison sera bientôt disponible sur l'eShop de la Switch et les futurs acquéreurs pourront l'obtenir via son achat seul ou bien via l'édition Gold du jeu qui contiendra le jeu plus ce fameux pass.

Voici pour patienter jusqu'à sa sortie, une vidéo présentant ce pass et ci-dessous son contenu, à savoir trois extensions :

"Un Nouveau Dieu" : surmontez les épreuves des dieux de l'Olympe pour rejoindre le Panthéon grec et accomplir votre destinée. "Mythes de l'Empire Céleste" : vivez une toute nouvelle histoire inspirée de la mythologie chinoise, où vous rencontrerez de nouveaux dieux et combattrez des monstres exotiques dans un pays lointain. Vous y incarnerez un nouvel héros. "Les Dieux Perdus" : aventurez-vous dans un nouveau style de combat de type brawler avec une vue du dessus ! Rencontrez un nouvel héros qui s'embarque dans une aventure épique pour réunir les dieux grecs.

Du contenu gratuit sera lui aussi ajouté après la sortie du jeu. Des quêtes quotidiennes et hebdomadaires, des concours communautaires, des défis et des cosmétiques seront donc disponibles pour tous les joueurs, sans l'obligation d'acheter le pass de saison.