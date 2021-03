Immortals Fenyx Rising : le DLC 2 "Mythes de l’Empire Céleste" est disponible

Créé par l’équipe d’Ubisoft Québec à l'origine d’Assassin’s Creed Odyssey, Immortals Fenyx Rising est un Zelda Breath of The Wild-like qui a su s'imposer et conquérir les joueurs par son univers titanesque et sa narration bien menée donnant une grande place à l'humour et au second degré. Si vous êtes fans, sachez que le second DLC Mythes de l’Empire Céleste est désormais disponible. Il vous permettra de découvrir un nouvel héros et surtout la mythologie chinoise dans une aventure inédite proposant de nouveaux défis et de nouveaux pouvoirs. Dans le même temps vous pourrez découvrir une toute nouvelle extension à durée limitée sur Twitch : La chasse aux montres, qui sera disponible jusqu'au 7 avril 2021 . Les spectateurs pourront collectionner des monstres et obtenir des récompenses tout en regardant les vidéos. Pour plus d'infos, retrouvez la présentation officielle du DLC 2 Mythes de l’Empire Céleste ci-dessous ainsi que le trailer.

MMORTALS FENYX RISING : MYTHES DE L’EMPIRE CÉLÈSTE, LE DEUXIÈME DLC D’IMMORTALS FENYX RISING, EST DÉSORMAIS DISPONIBLE Dans Immortals Fenyx Rising : Mythes de l’Empire Céleste, un nouveau héros nommé Ku fait son apparition et se lance dans un voyage inspiré du mythe chinois populaire « Nuwa répare le ciel brisé ». La mission de Ku sera d’aider la déesse Nuwa à reconstruire les cieux et à sauver l’humanité. Les joueurs feront la rencontre de divinités chinoises légendaires, affronteront de nouveaux ennemis monstrueux en utilisant un style de combat unique inspiré des arts martiaux chinois et testeront leur logique avec de nouvelles énigmes. Conçu par le studio Ubisoft Chengdu, ce nouveau monde ouvert passionnant permettra aux joueurs de vivre une expérience enrichissante, entre ciel et terre. L’univers d’Immortals Fenyx Rising se transformera pour faire voyager les joueurs dans la mythologie chinoise. Ils pourront découvrir des bâtiments au style architectural chinois illustrés, tels que ceux représentés dans les œuvres d’art et les parchemins chinois traditionnels. Dans cette nouvelle aventure post-lancement, les joueurs verront leur esprit, leur agilité et leur logique mis à rude épreuve par les énigmes des Ruines du Paradis. Afin de mieux appréhender les nouveautés de gameplay, telles que les cubes changeant de taille, les nuages, le bambou, le contrôleur de vent et les anneaux d'air, les joueurs pourront débloquer de nouvelles capacités et armes comme l'agilité de Nuwa, les lames de Huang Di et la hache de Yan Di. Immortals Fenyx Rising proposera également aux joueurs une toute nouvelle extension à durée limitée sur Twitch : La chasse aux montres, qui sera disponible jusqu'au 7 avril 2021. Les spectateurs pourront collectionner des monstres et relever des défis, comme cliquer sur des monstres qui apparaîtront au hasard toutes les deux minutes par exemple, afin d’obtenir des récompenses tout en suivant la progression de leurs streamers préférés. Pour jouer au DLC Immortals Fenyx Rising : Mythes de l’Empire Céleste, les joueurs peuvent acheter le Season Pass qui comprend l'accès aux trois DLCs pour 39,99€, ou individuellement au prix public conseillé de 14,99€. Les DLCs permettront non seulement aux joueurs de rencontrer de nouveaux personnages et de découvrir de nouveaux défis, mais aussi d’explorer de nouveaux royaumes et de nouvelles façons de jouer. Dans la démo gratuite d’Immortals Fenyx Rising, Fenyx est chargée de découvrir le mystérieux secret des cyclopes. Prenant place dans un archipel conçu exclusivement pour la démo et inspiré de la région d'Aphrodite dans le jeu, la démo propose un mélange de combat, d'exploration et d’énigmes qui permettront aux joueurs de vivre une expérience de jeu complète.