Immortals Fenyx Rising : comparaison des versions PS5 vs Nintendo Switch

Immortals Fenyx Rising est l'un des jeux très attendus cette année sur toutes les consoles et notamment sur Nintendo Switch; un juste retour des choses sachant que le jeu emprunte beaucoup d'éléments à Zelda : Breath of the Wild même s'il est né officiellement d'un bug survenu lors du développement d'Assassin's Creed Odyssey. Il n'en reste pas moins que pour les possesseurs de Nintendo Switch, le jeu fait partie des gros titres du catalogue de fin d'année de la console (dont Nintendo a fourni les détails ICI.) Evidemment encore faut-il que le jeu soit réussi et surtout que la version Nintendo Switch soit à la hauteur des autres. Pour se faire une première idée, Nintendo Life vient de mettre en ligne une vidéo de comparaison des versions Nintendo Switch et PS5 du jeu. Le résultat est plutôt surprenant mais comme d'habitude nous vous en laissons juge en regardant la vidéo ci-dessous ainsi que quelques captures d'écran. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous comptez acheter le jeu sur Switch ou ailleurs.

Immortals Fenyx Rising est attendu le 3 décembre prochain sur les Playstation, les Xbox et la Nintendo Switch.

