Immortals Fenyx Rising se dévoile officiellement avec un trailer dynamique

Connu jusqu'à très récemment sous le nom Gods & Monsters, le nouveau titre d'Ubisoft que nous devons dorénavant appeler Immortals Fenyx Rising vient de se dévoiler officiellement ce soir avec un trailer du plus bel effet. Outre le fait de nous dévoiler les différentes spécificités de gameplay, nous avons également une date de sortie qui a été lâchée en conclusion : le 3 décembre 2020 .

Mais si ce trailer a le mérite de flatter nos rétines, on attendra surtout de plus amples informations concernant la version Nintendo Switch, et les concessions techniques qui devront être faites par Ubisoft pour faire tourner le jeu sur nos consoles hybrides.

En attendant plus d'informations, nous vous laissons visionner, ou re-visionner le trailer ci-dessous.