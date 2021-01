Immortals Fenyx Rising pourrait recevoir une démo sur PS4 et Nintendo Switch

Immortals Fenyx Rising est un Zelda Botw-like sympathique qui se distingue de son illustre aîné par une narration omniprésente et des puzzles à foison. Si vous n'avez pas encore sauté le pas et que notre test du jeu ne vous a pas totalement convaincu, vous allez peut-être pouvoir essayer le jeu très prochainement. En effet, il semblerait qu'une démo soit en approche, sur PS4 tout du moins... Sachant que le jeu est identique d'une plateforme à l'autre, on peut alors espérer, si cela se concrétise, que cette démo débarque aussi sur Nintendo Switch. Evidemment nous vous tiendrons au courant.

Pour rappel, Immortals Fenyx Rising est disponible depuis le 3 décembre 2020 sur les Playstation, les Xbox et la Nintendo Switch. Plus d'infos dans nos news précédentes et avec notre test du jeu.

