Immortals Fenyx Rising : 30 minutes de gameplay du Zelda BOTW-like d'Ubisoft

Dévoilé officiellement hier, Immortals Fenyx Rising sera l'un des jeux de Noël sur nos consoles et notamment sur Nintendo Switch. Anciennement nommé Gods & Monsters, le jeu a visiblement fait peau neuve. Cependant, en découvrant les premières vidéos de gameplay, impossible de ne pas penser à Zelda Breath of The Wild. La référence est toujours aussi évidente, pour ne pas dire écrasante, que lors des premières présentations. Décidément le jeu de Nintendo aura marqué l'industrie et essaimé toute une série de jeu, voir carrément, créé un genre. Alors attention, le jeu pourra sans doute aussi innover et surtout trouver son style et imposer sa propre narration d'autant plus qu'il mélange d'autres références (comme Assassin's Creed, Kid Icarus ou même Fortnite !) et que le trailer présenté (ici) semble décrire un jeu beaucoup plus dynamique que celui de Nintendo...Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre la sortie du jeu à la fin de l'année .

Pour rappel, Immortals Fenyx Rising est attendu le 3 décembre prochain sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch