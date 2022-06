Zelda Breath of The Wild : astuce pour découvrir les fonds sous-marins

Si The Legend of Zelda: Breath of The Wild est un jeu réellement incroyable, il y a des divers points dont on espère qu'ils seront revus et/ou améliorés dans la suite attendue au printemps 2023 . Certains joueurs vous parleront des donjons, d'autres des musiques... Il y a aussi le fait que Link ne peut pas plonger et nager sous l'eau. Comme dans The Wind Waker, les développeurs ont fait en sorte que Link ne soit pas vraiment un nageur émérite, de façon à limiter ses déplacements dans l'eau. C'est frustrant d'autant plus que cela n'a pas empêché les développeurs de créer de jolis environnements sous-marins. Pour s'en convaincre, il existe un glitch qui permet à Link de couler à pic et de découvrir la faune et la flore sous-marines dans toutes les étendues d'eau du jeu. le glitch est assez compliqué à mettre en œuvre d'autant plus qu'il faut d'abord enclencher un autre glitch fameux, le Moon Jump (voir ici.) Ensuite, il y a diverses manipulations décrites dans la vidéo publiée par la chaîne YouTube Gaming Reinvented. Il faut notamment se rendre à un point d'eau quelconque, vider sa jauge d'endurance, s'élever dans les airs (via le Moon Jump) et en se laissant tomber dans l'eau, utiliser le module Cryonis à la surface avant d'activer la Rage de Revali pour s'enfoncer au plus profond. En fonction des lieux, vous découvrirez ainsi de jolis fonds marins, prouvant une nouvelle fois à quel point les développeurs du jeu ont soigné les moindres détails même ceux censés ne pas être vus par les joueurs ! Retrouvez la vidéo de Gaming Reinvented ci-dessous et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

