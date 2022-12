Nintendo Switch : tous les grands jeux attendus en 2023 sur la console de Nintendo

Incroyable. Il doit y avoir un phénomène étrange qui fait que le temps défile de plus en plus vite. C'est soit la planète qui tourne de plus en plus vite soit les avancées technologiques et la multiplication des réseaux de communication qui ont altéré notre perception. il y a forcément une explication ! C'est vrai quoi, on a même pas encore fait la vaisselle du réveillon 2022 (et à ce stade, je pense qu'il vaut mieux la jeter) que déjà le premier jour de 2023 se profile à l'horizon. C'est fou. Je prépare d'ailleurs déjà la news de bonne année de 2024- sinon, je me connais, j'aurai pas le temps.

En attendant qu'on vous fasse notre bilan de l'année Nintendesque qui s'écoule encore pendant quelques jours, retrouvez ci-dessous, la liste des grands jeux attendus sur Nintendo Switch en 2023. Evidemment cette liste est loin d'être exhaustive et on s'attend à ce qu'elle grossisse au fil des mois. N'hésitez pas d'ailleurs à l'enrichir dans les commentaires.

Les exclusivités Nintendo Switch de 2023

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom - Sortie le 12 mai 2023

Rien que le titre suffit à traduire l'excitation et l'impatience qui nous agitent depuis près de 6 ans déjà . On pourrait d'ailleurs s'arrêter là puisque tout est dans le titre : des larmes, un royaume, Zelda... What else ? Avec The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, on s'attend forcément à autre chose qu'un Breath of The Wild-like. Le jeu doit imposer sa propre narration et de nouvelles normes. A priori, nous sommes nombreux à espérer que Nintendo réussira à concilier l'immense sentiment de liberté de BOTW avec des éléments plus classiques issus des épisodes précédents. Pour plus de Larmes, lire notre pavé et pour plus d'infos encore, voir nos news dédiées.

Pikmin 4 - Sortie en 2023

C'est l'une des belles surprises de l'année révélée récemment. Le fameux Pikmin 4 qui était censé être prêt à l'époque de la Wii U va enfin sortir sur Nintendo Switch en 2023 . On ne sait pas grand chose du jeu pour le moment si ce n'est que la caméra sera bien plus proche des personnages et que donc les créatures nous paraîtront immenses... On a hâte ! Plus d'infos avec nos news dédiées.

Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon - Sortie le 17 mars 2023

Autre surprise, autre ambiance, notre sorcière bien-aimée revient (déjà) sur Nintendo Switch et toujours en exclusivité ! Cependant, il s'agit d'un spin-off très différent des jeux principaux. Il prend la forme d'un conte fantastique au style graphique prometteur et nous permettra de diriger non pas Bayonetta mais Cereza (en fait Bayonetta jeune). Perdue dans une forêt enchantée remplie de méchantes fées, la petite sorcière devra faire équipe avec son premier démon Chouchou pour en percer les mystères... Assurément, un jeu à surveiller de très près. Plus d'infos avec nos news dédiées.

Fire Emblem Engage - Sortie le 20 janvier 2023

Les fans de Fire Emblem vont voir la vie en bleu et rouge avec ce nouveau Fire Emblem dans lequel les héros pourront invoquer et même fusionner avec d'emblématiques personnages issus des autres opus. Le jeu s'annonce coloré et délirant. Plus d'infos avec nos news dédiées.

Disney Illusion Island - Sortie en 2023

On aimerait bien qu'Epic Mickey (le premier opus, toujours exclusif à la Wii) revienne sur consoles mais en attendant que Disney ne se décide, c'est un nouveau jeu mettant en vedette Mickey qui débarque en 2023 , en exclusivité sur Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu de plateforme 2D jouable jusqu'à quatre joueurs qui reprend le style graphique et les personnages de la série animée "Le Monde merveilleux de Mickey" et s'inspire des mécanismes de jeu des derniers Rayman en 2D. On espère une bonne surprise ! Plus d'infos avec nos news dédiées.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe​ - Sortie le 24 février 2023

Le monde aurait besoin de plus de Kirby. C'est une évidence. Heureusement, Nintendo est là et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Après deux épisodes inédits en 2022, Kirby revient en 2023 avec une nouvelle version de l'épisode culte de la Wii. Au programme, toujours la même aventure jouable jusqu'à quatre joueurs ainsi que quelques nouveautés dont un nouveau pouvoir permettant à Kirby de revêtir une armure de Mecha et des mini-jeux bonus. Pas besoin de se mettre en boule, c'est déjà une valeur sûre. Plus d'infos avec nos news dédiées.

BLANC - Sortie le 14 février 2023

Jouable à deux, Blanc nous invite à diriger un louveteau et un faon dans des environnements en noir et blanc et entièrement dessinés à la main. Le jeu se veut une épopée coopérative émouvante et poétique. Un jeu qui semble très beau et qui a un fort potentiel. On l'attend fébrilement, le cœur battant... Plus d'infos avec nos news dédiées.

Fitness Boxing Fist of the North Star - Sortie en mars 2023

C'est le genre de jeu improbable qu'on ne trouve que sur consoles Nintendo. Après deux opus disponibles sur Nintendo Switch la licence Fitness Boxing ose le cross over avec Ken le Survivant le célèbre manga / anime des années 80. On se demande qui a eu cette drôle d'idée qui, quelque part, confine au génie. Les fans de manga n'auront désormais plus d'excuses pour ne pas se mettre au sport. On a presque hâte ! Plus d'infos avec nos news dédiées.

Jeux multiplateformes prévus en 2023 sur Nintendo Switch

Jeux multiplateformes prévus en 2023 sur Nintendo Switch (sans dates de sortie précises)

PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire​

Disney Speedstorm

Minecraft Legends

FRONT MISSION 2: Remake

Rune Factory 3 Special

Dordogne

Goldorak

Super Bomberman R 2

Autres jeux attendus sur Nintendo Switch (dates de sortie à déterminer)

Hollow Knight : Silksong

Rune Factory 3 Special

Fall of Porcupine

STAR WARS: Hunters

Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp

Metroid Prime 4

LIRE AUSSI : The Legend of ZELDA: Tears of The Kingdom peut-il réitérer, près de six ans plus tard, le carton de The Legend of ZELDA: Breath of The Wild ?