Nintendo fait l'acquisition de studio Shiver connu pour ses portages d'Hogwarts Legacy et Mortal Kombat 1 sur Nintendo Switch

Alors que la prochaine Nintendo Switch devrait être dévoilée officiellement d'ici mars 2025, en coulisses, Nintendo doit se préparer activement pour offrir à la console de "grands jeux" à même de justifier son achat et satisfaire les joueurs.

Mais plus la technologie avance, et plus le développement des jeux devient "long, complexe et sophistiqué", impliquant de plus en plus de ressources... Lors de la publication du dernier bilan financier de Nintendo, il y a quinze jours , le président de la société japonaise Shuntaro Furukawa avait expliqué que si les les fusions-acquisitions étaient un bon moyen de faire face à cette évolution, l'important était avant tout de garder intact l'esprit de l'entreprise.

Il n'empêche, on apprend aujourd'hui que Nintendo vient de faire l'acquisition de Shiver Entertainment, un studio de développement connu pour avoir développé Scribblenauts Showdown et surtout porté Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard et Mortal Kombat 1 sur Nintendo Switch. Cette acquisition "vise à s'assurer des ressources de haut niveau pour le portage et le développement de jeux" selon les notes officielles publiées par Nintendo.

Shiver Entertainement devient donc une filiale à part entière de Nintendo sachant que son objectif restera le même et que le studio continuera à honorer ses commandes multi-plateformes même après l'intégration au groupe Nintendo. Pour plus de détails, retrouvez la traduction des notes officielles.

Shiver est une société de développement de jeux vidéo qui développe des logiciels pour de multiples plateformes, dont la Nintendo Switch. Depuis sa création en 2012, Shiver a établi des partenariats avec des éditeurs et des développeurs par le biais de commandes de développements de titres à grande échelle, et a récemment travaillé sur le portage et le développement de titres logiciels tels que Hogwarts Legacy et Mortal Kombat 1.

Nintendo acquerra 100 % des actions en circulation de Shiver et en fera une filiale à part entière. En accueillant l'équipe de développement expérimentée et accomplie de Shiver, Nintendo vise à s'assurer des ressources de haut niveau pour le portage et le développement de titres logiciels. À l'avenir, même après son intégration au groupe Nintendo, l'objectif de Shiver restera le même, à savoir poursuivre les commandes de portage et de développement de logiciels pour de multiples plateformes, dont la Nintendo Switch.

L'acquisition sera finalisée dans l'attente de la satisfaction de toutes les conditions de clôture habituelles.

