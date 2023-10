Nintendo Wii U et 3DS : fin du online et des services en ligne annoncés - Tous les détails

En mars dernier , l'eShop de la 3DS et de la Wii U a définitivement fermé ses portes empêchant les possesseurs des anciennes consoles de Nintendo d'acheter de nouveaux jeux dématérialisés.

Aujourd'hui, on apprend qu'à partir " d'avril 2024 ", il ne sera plus possible de jouer en ligne sur 3DS et Wii U et que toutes les fonctionnalités online des deux consoles seront définitivement interrompues, sachant qu'il est possible que certains services cessent avant. Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements Internet et la distribution de données. Les jeux de la Place Mii StreetPass continueront de fonctionner pour ceux les ayant achetés. Par contre, les fonctions Spotpass ne fonctionneront plus et il ne sera donc plus possible d'obtenir de nouveaux morceaux de Puzzle dans Puzzle troc. En ce qui concerne les badges achetés via le Nintendo Badge Arcade, ceux-ci continueront de s'afficher sur le menu de la 3DS et seront désormais considérées comme des données enregistrées sur votre carte SD. En cas de perte ou d'altération, il ne sera pas possible de les récupérer (voir détails officiels ICI). Les jeux dématérialisés achetés sur l'eShop pourront, pour le moment et dans "un avenir prévisible" continuer à être retéléchargés (idem pour les mises à jour). Retrouvez tous les détails de l'interruption des services en ligne de la Wii u et de la 3DS ci-dessous.

Annonce de l’interruption des services en ligne des logiciels sur Nintendo 3DS et Wii U Merci beaucoup de l’intérêt que vous portez à nos produits. Début avril 2024, les jeux en ligne et autres fonctionnalités des logiciels utilisant la communication en ligne prendront fin sur Nintendo 3DS * et Wii U. Cela comprend également les jeux coopératifs en ligne, les classements internet, ainsi que la distribution des données. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les badges pour décorer le menu HOME de la Nintendo 3DS en utilisant Nintendo Badge Arcade ici. Nous annoncerons une date et heure de fin précise ultérieurement. Merci de bien vouloir noter que si la poursuite des services en ligne des logiciels sur Nintendo 3DS and Wii U devenait difficile, nous pourrions arrêter ces services plus tôt que prévu. Nous remercions sincèrement les joueurs d’utiliser les services en ligne des logiciels sur Nintendo 3DS and Wii U depuis longtemps et nous nous excusons pour toute gêne occasionnée. *Cela inclut les logiciels exclusifs aux New Nintendo 3DS. QUESTIONS & REPONSES Pourrai-je jouer hors ligne après l’interruption des services en ligne? Oui. Les joueurs pourront toujours utiliser les modes de jeux et autres fonctions qui ne nécessitent pas de communication en ligne. Est-ce que certains services en ligne seront toujours disponibles après cette interruption? Vous pourrez toujours utiliser les services en ligne pour la Banque Pokémon Est-ce que l’interruption des services en ligne concerne également les logiciels non édités par Nintendo? Sauf exceptions, les services en ligne des logiciels sur les consoles de la famille Nintendo 3DS et sur la Wii U seront interrompus. Merci de bien vouloir contacter les éditeurs pour toute information sur les services en ligne de leur logiciel. Sera-t-il toujours possible de télécharger les données de mise à jour ou les logiciels précédemment achetés? Dans un avenir prévisible, il sera toujours possible de télécharger les données de mise à jour et de télécharger à nouveau les logiciels et contenus téléchargeables précédemment achetés sur le Nintendo eShop. Lorsque les services en ligne seront interrompus, est-ce que StreetPass et Spotpass seront également indisponibles? StreetPass utilise la communication sans fil locale entre les consoles de la famille Nintendo 3DS, ce qui signifie qu’il sera toujours disponible même après l’interruption des services en ligne. Cependant, puisque SpotPass utilise la communication en ligne, les fonctionnalités de SpotPass ne seront plus disponibles. Par exemple, vous pourrez utiliser StreetPass dans la Place Mii StreetPass qui est préinstallée sur les consoles de la famille Nintendo 3DS, mais vous ne pourrez plus vous servir des fonctions qui utilisent la communication en ligne (comme recevoir de nouveaux panneaux de puzzle dans Puzzle troc).

Source : Nintendo