Zelda Breath of The Wild 2 terminé ? Le podcast espagnol réagit et affirme qu'il s'agit d'une mauvaise traduction

Plus tôt aujourd'hui, "une information" a fait le tour des rédactions dont la nôtre : les doubleurs espagnols de Revali et de Zelda auraient, dans un podcast nommé A Coffee With Nintendo, évoqué leur travail sur The Legend of Zelda : Breath of The Wild mais aussi sur sa suite en affirmant que leur travail était terminé (voir ici.) Une petite phrase laissant penser que le développement de cette suite tant attendue était peut-être plus avancé qu'on ne le pensait voire même, carrément terminé. De quoi relancer l'espoir de voir débarquer Zelda : Breath of The Wild 2 dès cette année ou, au pire, avant la fin de l'année fiscale, en mars 2021 ... Et si tout est possible, il semblerait finalement que les propos des deu,x doubleurs aient été mal traduits et interprétés.

Les créateurs du podcast se sont d 'ailleurs fendus d'un communiqué (en espagnol et en anglais) pour mettre les choses au clair. Alors qu'il y a eu pas mal de fuites ces derniers temps à propos de gros jeux Nintendo qui ont provoqué pas mal de remous il était sans doute important de dire à tout le monde et à Nintendo en particulier que les deux doubleurs n'avaient strictement rien dit et qu'ils avaient au contraire fait très attention à leur propos. Et c'est vrai qu'en se mettant à leur place, on imagine qu'ils ont passé quelques heures difficiles lorsqu'ils ont vu leur nom associé à cette rumeur...

C'est un peu le problème lorsqu'un jeu est tant attendu et qu'il n'y a strictement aucune information à son sujet... Alors on espère avoir des nouvelles de Zelda : Breath of The Wild 2 prochainement... Peut-être d'ici peu...