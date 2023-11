Zelda TOTK : une statue géante de Ganondorf prend la pose au Japon

Il y a un peu plus d'un an , les joueurs s'ébahissaient devant une statue "grandeur nature" de Link tel qu'il apparaît dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom (souvenez-vous). A ce moment-là, on ne savait quasiment rien du jeu et tout était source d'émerveillement et de questionnement... Depuis le jeu de Nintendo est sorti avec le succès que l'on sait. Et si pour certains, le soufflet est retombé, Nintendo continue de miser sur le jeu qui devrait à coup sûr être un cadeau très prisé pour les fêtes de fin d'année.La promotion du jeu continue donc tout azimut...

Ainsi, si vous êtes de passage dans la ville de Fukuoka au Japon, vous aurez le loisir de prendre la pose aux côté de Link mais aussi de Ganondorf. En effet, Nintendo vient de mettre en place un spot photo incluant une statue de Ganondorf qui comme pour Link, n'est ni plus ni moins qu'une reproduction géante de l'amiibo du jeu. Alors, forcément, l'excitation est moins grande que lorsque l'on avait découvert la statue de Link mais il faut reconnaître que ce Ganondorf "grandeur nature" est classe et imposant. Manque plus désormais que la princesse Zelda...

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

