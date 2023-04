Un employé de GameStop licencié pour avoir fait des révélations sur la Nintendo Switch OLED : Zelda Tears of The Kingdom

Souvenez-vous : en fin d'année dernière , on découvrait ce qui semblait être une Nintendo Switch OLED édition Zelda Tears of the Kingdom (voir ici). Il faudra attendre près de trois mois pour que Nintendo se décide à la dévoiler officiellement ( le 28 mars dernier - voir là), confirmant, ce que tout le monde avait déjà compris, que le leak était bien réel. Il faut dire que les fans avaient noté des indices sur la boîte de la console qui ne laissaient que peu de place au doute. Quelques heures avant la révélation officielle dans une vidéo spéciale, un employé de GameStop en avait aussi rajouté une couche en dévoilant que le magasin s'apprêtait à sortir une nouvelle édition de la console, grillant ainsi, d'une certaine façon, la politesse à Nintendo.

On se doutait bien que l'employé, à l'origine de la fuite, risquait d'avoir quelques ennuis... Et c'est apparemment confirmé puisque l'employé, prénommé Mike, a été convoqué une semaine plus tard par la direction de GameStop qui dans un premier temps, lui a repris les clés du magasin et suspendu pour "violation de la politique de l'entreprise".

Mike a tenté de se défendre en expliquant qu'il ne pensait pas aller à l'encontre de la politique de l'entreprise et que son message sur les réseaux était purement spéculatif, puisqu'il ne pouvait pas savoir de quel nouveau pack il s'agissait. En même temps, il avoue que son but était aussi de prévenir les fans de se tenir prêts à la possible ouverture des précommandes de l'édition spéciale, se doutant bien qu'elle serait rapidement en rupture de stock. Malheureusement, il faut croire que ses explications n'ont pas convaincu la direction de GameStop puisque le 11 avril dernier, la sanction définitive est tombée et Mike a été licencié .

Un coup dur pour le jeune homme qui était jusque-là considéré par beaucoup, comme l'un des meilleurs employés de GameStop. Pour Mike, il ne fait d'ailleurs aucun doute que si GameStop s'est résolu à le licencier, c'est parce que Nintendo a fait le forcing, pour que la sanction soit exemplaire, et cela afin de dissuader d'autres employés de faire à l'avenir d'autres révélations. Le plus ironique, c'est que Mike est un vrai fan de Nintendo. Le jour de sa suspension, il était allé voir Super Mario Bros. Le Film​ au cinéma. Par ailleurs, comme beaucoup, il avait bataillé pour réussir à précommander la fameuse édition spéciale de la console. Aujourd'hui au chômage, il n'est même plus sûr de pouvoir se l'offrir. Une bien triste histoire qui semble démontrer que Nintendo ne compte plus rester spectateur de ces fuites à répétition, en rappelant notamment à ses partenaires leurs obligations. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

