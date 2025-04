Minecraft, le film réalise le meilleur démarrage pour un film adapté d'un jeu vidéo et fait mieux que Super Mario

Il faut croire que les vacances de printemps profitent aux blockbusters inspirés par les jeux vidéo. Deux ans après la sortie de Super Mario Bros. Le Film, c'est un autre film inspiré d'un jeu vidéo célèbre qui a fait une entrée fracassante dans le monde du cinéma. Minecraft, Le Film vient en effet de pulvériser le record du meilleur démarrage jamais réalisé pour un film inspiré de jeux vidéo (jusque-là détenu par le film Mario) avec, en un week-end, 157 millions de dollars engrangés aux Etats-Unis et 301 millions de dollars dans le monde entier.

Autant vous dire qu'après les remakes en live-action, on risque d'avoir pas mal de films inspirés de jeux vidéo dans les mois et années à venir...

Alors que la critique dans son ensemble parle de véritable film catastrophe, aux Etats-Unis, c'est une véritable folie avec un public déchaîné qui fait autant le spectacle dans la salle que sur l'écran.

Minecraft, Le Film est un film assez hallucinant, il faut bien le dire avec un Jack Black et un Jason Momoa en roue libre et des blagues potaches totalement nulles et fières de l'être. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce film

