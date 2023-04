Super Mario Bros. Le Film - 120 Millions récoltés en 2 jours, objectif 300 millions pour son lancement mondial

Alors que Super Mario Bros. Le Film semble diviser la presse spécialisée et le public s'étant rendus dans les salles obscures, Nintendo et Illumination de leur côté doivent célébrer l'excellent démarrage du film. En seulement 2 jours, Super Mario Bros. Le Film a rapporté plus de 120 millions de dollars de recette, et le site spécialisé Deadline estime qu'il devrait atteindre environs 300 millions de dollars générés à l'occasion de son démarrage mondial. Si la France a eu la chance de pouvoir découvrir le film depuis le 5 avril, il faut aussi rappeler que certains pays comme ne découvriront le film que plus tard (lancement le 28 chez nos amis Japonais par exemple). Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la lire, notre critique du film est disponible juste ici.