Chris Pratt est déjà Super Mario dans ce remake saisissant du premier jeu réalisé par un fan sous Unreal Engine

Le film d'animation​, Super Mario sera à coup sûr l'évènement du printemps 2023 au cinéma. En attendant d'en découvrir les premières images en exclusivité mondiale, le 6 octobre prochain (voir là) un fan a imaginé ce que pourrait donner le jeu inspiré du film- car on peut penser que le film aura droit à son jeu... Pour cela, il s'est amusé à créer un remake du premier Super Mario Bros. sous Unreal en prenant soin de mettre Chris Pratt , la voix de Mario dans le film, dans le rôle-titre ! Mieux, il a modélisé l'apparence des autres acteurs annoncés au casting dans leurs rôles respectifs. Ainsi, Anya Taylor-Joy est Peach et Jack Black est Bowser ! Mais le plus saisissant reste le résultat; un résultat d'autant plus saisissant que l'artiste derrière le projet prétend n'avoir aucune compétence en développement ! Evidemment, comme toujours, nous vous laissons vous faire votre propre avis et apprécier- ou pas ce remake de Super Mario Bros. version réaliste avec les vidéos de présentation. Plus d'infos sur la page Youtube de RE-IMAGINED GAMES.

Je suis un fan de Nintendo depuis toujours, et je suis très excité pour le film d'animation Super Mario d'Illumination et de Nintendo ! J'ai donc décidé de faire une sorte de projet de fan pendant que nous attendons tous une bande-annonce. J'ai alors commencé à me demander à quoi cela ressemblerait si Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black et Keegan-Michael Key étaient en fait ces personnages dans un royaume champignon réaliste. Cela semblait être une idée incroyablement amusante, et c'est pourquoi j'essaie de créer ce jeu. N'ayant aucune expérience en développement de jeux, j'apprends un moteur irréel à partir de zéro et j'acquiers toutes les autres compétences que je peux en cours de route, dans le but d'en faire un jeu d'action légitimement génial