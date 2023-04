Shigeru Miyamoto s'exprime sur la backstory de Mario présentée dans le film Super Mario Bros.

Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, a déclaré dans un entretien avec le média américain Variety que Nintendo avait hésité à créer une histoire pour Mario dans Super Mario Bros. Le Film. L' histoire dans les jeux Mario étant souvent au second plan pour laisser place au Gameplay, Nintendo était face au dilemne d'ajouter une backstory au plombier moustachu comme le nécessitait le film qui allait le placer au centre de l'attention et qui demandait donc plus de profondeurs pour le personnage.

Dans Super Mario Bros. Le Film, des éléments sur le passé de Mario mais aussi sur sa famille sont dévoilés et Shigeru Miyamoto n'a pas tout de suite vu cela d'un bon œil.

Mario est essentiellement un personnage créé pour que Nintendo puisse développer des jeux plus intéressants et innovants à l'avenir. Nous avons hésité à créer une histoire car nous voulons que Mario soit sans restrictions. Établir un arrière-plan pour lui pourrait devenir un désavantage pour les futurs jeux.

Pensez-vous que cette profondeur ajoutée au personnage de Mario puisse brider la créativité des équipes de Nintendo pour les prochains opus de la saga Mario ?