Super Mario Bros. Le Film se dévoile avec de magnifiques concept-arts

Super Mario Bros. Le Film est une date dans l'histoire de Nintendo puisque désormais Mario et ses amis sont des héros de cinéma comme les autres. Si le film est magnifique et très réussi sur de nombreux points, d'une manière générale, la presse l'a boudé, le trouvant trop simple et/ou trop enfantin. Le film est dans tous les cas, à priori, le premier d'une longue série de films (et, probablement de séries) Nintendo...

En attendant de voir ce que Nintendo nous réserve à l'avenir au cinéma (après le film Zelda...) nous vous invitons à découvrir de nombreux concept-arts réalisés pour Super Mario Bros. Le Film par deux artistes talentueux, Travis Ruiz et Megan Rose Ruiz. Des concepts-arts magnifiques, pour certains, qui s 'amusent avec les codes et les personnages Nintendo, et donnent une assez bonne idée des intentions des réalisateurs du film.

Retrouvez quelques concept-arts sur cette page, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux de @meganroseruiz et @theartoftravis. Evidemment, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Brooklyn 1-1 Conception d'une séquence à défilement latéral pour le film Mario Bros

@theartoftravis

Pizzeria Punch-Out J'ai eu beaucoup de plaisir à dessiner celui-ci. C'est l'un des premiers moments que j'ai peint pour le film Mario Bros et je l'ai truffé d'easter eggs pour tous les fans de Nintendo

@theartoftravis

Baby Peach entre dans le Royaume Champignon ! Peinture conceptuelle pour le film Mario :)

@meganroseruiz

