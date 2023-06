Guillermo del Toro dézingue les films d'animation actuels et fait l'éloge de Super Mario Bros. Le Film

Invité au Festival international du film d'animation d'Annecy qui s'est déroulé cette semaine , le réalisateur Guillermo del Toro que l'on connaît pour les deux Hellboy, Blade 2 ou encore Le Labyrinthe de Pan, a tenu une "master class" mémorable devant des étudiants en animation. Après le succès de son Pinocchio sur Netflix, Guillermo del Toro compte se tourner de plus en plus vers l'animation car "l'animation est la forme d'art la plus pure" même s'il considère qu'elle "a été kidnappée par une bande de voyous". Au cours de sa "master class", le réalisateur s'est montré d'ailleurs particulièrement critique et virulent envers les films d'animation actuels dans lesquels, selon lui, bien souvent les personnages agissent comme s'ils "étaient dans un sitcom"" avec "un comportement de type emoji" allant même jusqu'à parler de" pornographie émotionnelle"!

La faute incomberait, toujours selon lui, à l'industrie cinématographique "orientée vers la production de merde" et cherchant à "détruire votre art". Guillermo del Toro a d'ailleurs tenu a mettre en garde les étudiants. Le chemin sera long, difficile, frustrant et pavé "de connards" !

Cependant, tout n'est pas perdu. Il y a des films d'animation qui trouvent malgré tout grâce aux yeux du réalisateur et lui redonnent espoir notamment Spider-Man : Across the Spider-Verse, Ninja Turtles : Teenage Years (qui sort cet été ) ou encore... Super Mario Bros. Le Film ! C'est un peu étonnant de retrouver le film Mario, cité comme un film qui fait "bouger les choses et donnent un peu plus de latitude"... Mais c'est vrai aussi que le long métrage d'Illumination est à contre-courant de la production actuelle; il est à la fois ultra référencé et accessible à tous et bien que d'une apparente simplicité, il a véritablement été soigné dans ses moindres détails- un peu comme les (bons) jeux Nintendo. Le public ne s'y est pas trompé et malgré des critiques parfois sévères, Super Mario Bros. Le Film fait aujourd'hui partie du club des films d'animation les plus rentables

Alors, le film Mario est-il un film novateur qui "enfreint les règles" et indique la bonne direction à suivre ? Etes-vous d'accord avec Guillermo del Toro ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires. Pour aller plus loin, retrouvez l'intégralité des déclarations de Guillermo del Toro publiées par The Hollywood Reporter, ICI.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est sorti depuis le 5 avril 2023 . Retrouvez notre test critique complète ICI et l'avis de la rédaction LA

Voir aussi :

Source : Hollywoodreporter