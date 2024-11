Nintendo confirme le calendrier de sorties de ses prochains films

A l'occasion de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a reconfirmer sa volonté de se développer aussi dans l'industrie cinématographique avec principalement deux films actuellement en production.

Après le succès planétaire de Super Mario Bros. Le Film, Nintendo espère bien réitérer son exploit avec "un nouveau film basé sur le monde de Super Mario". Alors, à l'heure actuelle on ne sait pas si cela sera une suite directe (même si la scène post générique du premier film semble l'accréditer) et si Donkey Kong n'y jouera pas els premiers rôles (pour être raccord avec les zones dédiées des parcs Super Nintendo World) mais pour le moment, le film reste toujours prévu en 2026.

Quant à The Legend of ZELDA, le film, on le sait, la production en est à ses débuts et donc, pour le moment, Nintendo ne se risque toujours pas à donner une année de sortie mais nul doute que ce film, réalisé par Wes Ball (réalisateur de la trilogie Le Labyrinthe et de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume) aura fort à faire pour transposer la magie de la Legend sur grand écran.

Pas grand chose de nouveau donc, si ce n'est l'assurance que les projets avancent et font toujours partie des priorités de Nintendo.

Source : Nintendolife