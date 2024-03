Nintendo annonce un nouveau film d'animation Super Mario pour 2026

Mama mia ! En ce jour du MAR10 Day, Nintendo, par la voix de Shigeru Miyamoto, vient d'annoncer un nouveau film basé sur l'univers de Super Mario, après le carton mondial de Super Mario Bros. Le Film. Peu d'infos sur ce nouveau film et on ne sait donc pas si ce sera une suite ou un film plus centré sur un des personnages du Marioverse (comme Donkey Kong par exemple...)

Le film sera une nouvelle fois produit par Illumination et Nintendo, et réalisé plus précisément par les studios d'Illumitation Paris. La phase d'aniamtion proprement dite va commencer prochainement mais le film a déjà une date de sortie (c'est très précis) le 3 avril 2026 aux Etats-Unis et dans plusieurs régions du monde. Evidemment on vous tient au courant.

Ici Shigeru Miyamoto. Nous travaillons sur un nouveau film d'animation basé sur le monde de Super Mario Bros. Son arrivée en salles est prévue pour le 3 avril 2026 aux États-Unis et dans de nombreuses autres régions du monde, et pour courant avril dans d'autres territoires. Nous en dévoilerons plus lorsque nous serons prêts. Cette fois encore, les équipes d'Illumination et de Nintendo travaillent ensemble. Nous pensons étendre encore davantage le monde de Mario avec une histoire aussi joyeuse qu'amusante. Nous espérons que vous avez hâte !

