Super Mario Bros Le Film - Deadline estime entre 85 et 90 millions de dollars de chiffre pour la première semaine de lancement aux USA

Attendu dans les salles obscures le 5 avril en France, le 7 avril aux Etats Unis, et le 28 avril au Japon, Super Mario Bros. Le Film signe la réconciliation de Nintendo avec le monde du Cinéma après le tristement célèbre Super Mario Bros. sorti en 1993 à la qualité relative. Est-ce que Nintendo et Illumination Entertainment vont réussir à renverser la vapeur avec ce nouveau film d'animation ? C'est en tout cas ce que pense le site Deadline spécialisé dans le cinéma, avec une estimation entre 85 et 90 millions de dollars de rentrée pour la première semaine du film dans les salles obscures. Ne reste plus qu'à voir si le succès sera au rendez-vous.