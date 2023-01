Super Mario Bros. Le Film : les premiers jouets se dévoilent

La sortie de Super Mario Bros. Le Film au cinéma se rapproche et fatalement, on découvre toute une ribambelle de produits dérivés qui immanquablement l'accompagneront. Aujourd'hui, grâce à IGN, nous vous invitons à découvrir quatre figurines articulées de Jakks Pacific. Vous reconnaîtrez la princesse Peach, Mario, Luigi et Toad, tels qu'ils apparaissent dans le film. D'autres figurines devraient être dévoilées le 25 février prochai n.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 5 avril 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale.

