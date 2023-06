Super Mario Bros. Le Film dépasse enfin La Reine des neiges et devient le second film d'animation le plus lucratif de tous les temps

Même si Nintendo et Illumination devaient croire au succès de Super Mario Bros. Le Film, ils n'avaient probablement pas anticipé un tel succès. Il l'a fait, le plombier moustachu vient de dépasser La Reine des neiges et devient ainsi le second film d'animation le plus lucratif de tous les temps. Pour rappel, voici le classement définitif des 5 films d'animation les plus rentables de tous les temps (bien qu'il existe un débat autour du remake du Roi Lion en animation 3D) :

La Reine des neiges 2 sorti en 2019 , cumulant à 1 453 683 476 dollars Super Mario Bros. Le Film sorti en 2023 cumulant à 1 288 000 000 dollars. La Reine des neiges sorti en 2013 cumulant à 1 284000 000 dollars. Les Indestructibles 2 sorti en 2018 cumulant à 1 242 805 359 dollars. Les Minions sorti en 2015 cumulant à 1 159 398 397 dollars.

Pensez-vous que Mario, Peach, Luigi, Toad et Bowser peuvent prendre le taureau par les cornes et dépasser les 1 453 683 476 dollars de La Reine des neiges 2 ?