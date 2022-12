Super Mario Bros. le Film fait sa pub en 3D dans les rues de New York

Super Mario Bros. Le Film continue de faire sa promotion en attendant sa sortie mondiale au printemps de l'année prochain e. Ainsi, après un Nintendo Direct spécial qui a dévoilé de nouvelles images(voir détails ICI) on découvre une première affiche du film, aperçue dans les rues de New-York. Il s'agit d'une affiche animée en fausse 3D comme on en voit de plus en plus souvent ces derniers temps (notamment avec les derniers Pokémon et Pokémon Go.) L'idée est de placer un écran "en coin" avec un faux cadre intégré donnant l'illusion que les personnages animés en sortent... Cette première affiche nous permet ainsi de découvrir un Mario bondissant aux prises avec une plante Piranha vorace. Pour voir cette affiche en action, retrouvez la vidéo de NintendoCade ci-dessous.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 29 mars 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale.

