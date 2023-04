Super Mario Bros. Le Film - La rédaction de Nintendo-master vous livre son avis

Après des années d'attente, Super Mario Bros. Le Film est enfin là. Si les critiques semblent partagées, le succès public est au rendez-vous, et le film pulvérise un à un tous les records. Nous vous avons déjà publié notre critique complète mais comme plusieurs avis valent mieux qu'un, retrouvez ci-dessous les réflexions de plusieurs membres de la rédaction de Nintendo-Master.com qui se sont déplacés dans les salles obscures pour découvrir le film.

Super Mario Bros. Le Film​ est un carton planétaire et apparemment les médias généralistes (et spécialisés) ne s'y attendaient pas ! Les "professionnels de la profession" n'avaient pas repéré le potentiel commercial du film et misait plus sur Astérix et Obélix : L’empire du Milieu, Alibi.com 2 ou encore Indiana Jones et le Cadran de la destinée (qui sortira en juin ) pour redonner des couleurs au cinéma. Pour moi, c'est d'ailleurs assez révélateur de la méconnaissance voire du mépris que les médias de masse ont encore au sujet des jeux vidéo. Depuis les mêmes médias cherchent à tout prix à expliquer le phénomène, surtout que certains n'ont pas été tendres dans leurs critiques envers le film : "film pour enfants", "sans intrigues", "publicité géante pour Nintendo" et autre "à réserver aux geeks"... Certains ont même parlé de "film raté" et de "ratatouille indigeste" ! Bon en même temps, même si tous les goûts (et les dégoûts) sont dans la nature (humaine), ce n'est pas une surprise; Le décalage entre les médias mainstream et les pauvres béotiens que nous sommes est généralisé.

Personnellement j'ai beaucoup aimé ce film. Je ne vais pas refaire ma critique (que vous pouvez toujours lire ICI) mais je trouve que son apparente simplicité est sa force. J'avais peur d'un film qui brise sans cesse le quatrième mur et fasse de gros clins d'œil complices aux spectateurs/joueurs avec des personnages "Minions" pour faire rire la galerie. Finalement Super Mario Bros. Le Film, malgré ses gags et son humour, est sérieux et respectueux à la fois des licences Nintendo, mais aussi des spectateurs comme des joueurs.

On retrouve bien aussi, en film, la façon dont Nintendo construit ses jeux. C'est un film qui peut réellement plaire à tous, comme de nombreux jeux Nintendo peuvent plaire aux 'core et aux casuals gamers. Les personnages ont été aussi particulièrement bien écrits, notamment celui de Mario, ce qui fait que tout s'enchaîne de façon logique et naturelle (à quelques "incohérences" près). Non seulement, les réalisateurs ont su parfaitement intégrer de nombreuses références, mais ils ont su en créer d'autres de toute pièce, toujours dans le but d'enrichir et de "crédibiliser" les personnages. Je pense, malgré tout, que le film n'a pas échappé aux "séances tests", et que le film a du être monté, coupé, remonté, charcuté, retravaillé pour qu'il entre dans les normes. Toutes les chansons des années 80/90 semblent vraiment totalement hors de propos (et vraiment pas original- La chanson de Bonnie Tyler se retrouve même actuellement dans l'abominable Shazam 2 ). Pour autant, pas de quoi bouder mon plaisir. Super Mario Bros. Le Film est une petite pépite pleine de surprises. C'est un travail d'orfèvre qui mérite véritablement de recevoir le "Seal of Nintendo".

Bien que je ne sois pas une experte en cinématographie et que je ne suive pas assidûment la presse ciné, j'ai toutefois apprécié le film Super Mario Bros. pour plusieurs raisons. Mon jugement sera basé sur les notions de plaisir, de respect envers l'œuvre originale, de nostalgie et du bon moment passé en salle. Les fans de Super Mario Bros. retrouveront rapidement leurs repères et seront ravis de constater les nombreux clins d'œil aux différents jeux, tels que la magnifique reconstitution du château de la princesse Peach de Super Mario 64 et les tenues de mariage de Super Mario Odyssey. Il s’agit d’une véritable déclaration d'amour à la licence et Illumination Entertainment a véritablement réussi à capturer l'esprit de la franchise. Ces références sont un vrai régal pour les fans, mais aussi pour les néophytes qui passeront un bon moment malgré quelques allusions qu'ils pourraient leur échapper. En outre, le film est rempli d'humour qui peut plaire à tous les publics, du plus jeune au plus âgé, accompagné d’une bande-son agréable pour les oreilles. Je suis même sortie de la salle avec une envie irrésistible de jouer à des jeux Mario. Certes, il y a peut-être quelques défauts techniques et scénaristiques, mais cela ne m'a pas empêché de passer un très bon moment. J'aurais aimé que le film soit plus long pour découvrir davantage les personnages, mais cela n'altère en rien mon appréciation globale.

Dans l'ensemble, Super Mario Bros. Le Film est un hommage réussi à l'une des sagas vidéoludiques les plus emblématiques de l'Histoire du 10e Art. Bien qu'il ne révolutionne pas le genre, le film est réalisé avec passion et talent, offrant une expérience agréable pour tous les fans de Mario, ainsi que pour les spectateurs cherchant simplement à passer un bon moment. Je recommande toutefois une séance matinale pour éviter les bruits.

Le film Mario n’est pas un rêve et il est enfin sorti. Si le projet avait beaucoup plus de chance de capoter ou de ne pas être à la hauteur que de satisfaire tout le monde, il faut tirer notre chapeau à Illumination et à Nintendo qui ont réussi à brillamment collaborer pour nous proposer un film d’animation des plus respectueux de l’univers Mario et du cahier des charges imposé par Nintendo que l’on imagine des plus pointus. Mais à quel prix ?

Si la promesse de voir Mario adapté sur le grand écran, et cette fois-ci bien adapté, était alléchante et nous permettait de rêver, il faut tout de même tempérer nos louanges. Le film Mario n’est pas pour nous. En tout cas pas en premier lieu. Si les références et les clins d’œil sont légion au fil de l’heure et demie concoctée par Illumination, le film ne s’adresse tout simplement pas directement à nous fans de Nintendo de tout âge mais bel et bien aux enfants. Loin d’être un film d’animation « artistique » comme peut le proposer Pixar ou DreamWorks, ce nouveau film d’Illumation n’est pas destiné à devenir un classique de l’animation, il préfère proposer un divertissement de qualité pour petits et grands. Il est évident que le film Mario ne nous oublie pas en multipliant les œillades à notre attention, néanmoins, il faut admettre que la prise de risque est minimale pour ce film.

Le seul risque que ce film prend, c’est celui d’exister, celui très calculé de ne pas entacher ni la licence Mario ni l’image de marque de Nintendo. Et c’est bien compréhensible. Comment demander à Nintendo de venir parier des millions et son image de marque sur un coup de tête et ainsi de gâcher un partenariat déjà bien acté avec Illumination ?

Le film Mario est sans surprise, plutôt convenu et ne surprend pas. C’est néanmoins un excellent divertissement empreint d’un respect immense pour la saga. Nous aurions aimé en voir plus, être ébahis devant des scènes pas vues dans la bande-annonce, mais le résultat est satisfaisant. Convenu mais divertissant sont les impressions qui dominent après le visionnage de ce film. Mais il est surtout porteur d’espoir. L’espoir de voir d’autres opus avec plus de prise de risque et de liberté créative pour le studio après un premier opus posant prudemment les bases d’une saga. Tout est amorcé pour une suite plus ambitieuse et plus surprenante. J’attends énormément des nouvelles du prochain film Mario, j’attend encore plus de voir si Nintendo prendra le risque d’adapter une autre de ses licences sur grand écran. Je rêve d’un film Splatoon, d’un film Metroid ou du encore un Luigi’s Mansion. La suite est prometteuse et cet univers cinématographique Nintendo part sur un premier film timide et convenu, mais sur de bonnes bases. Après ce très bon pas en avant, il va falloir sauter Nintendo !

Commençons par le commencement, le film est excellent. Bien entendu, certains rabat-joies vous diront « Bof, c'était pas un super film » mais dans ce cas-là c'est juste que le film n'était pas pour eux. De la même façon que je ne peux pas personnellement apprécier un film d'horreur, ou d'auteur, ou une horreur de film d'auteur, les non-gamers et les non-enfants (NDLR : les adultes ?) ne pourront pas apprécier le film Mario pour ce qu'il est.

Car ce film est fait pour nous, les gamers, les grands enfants, les amoureux de Nintendo, et aussi les petits. Grâce au travail incroyable de Illumination et de Miyamoto, le monde de Mario prend véritablement vie, les références fusent, et il est impossible de s'ennuyer. C'est très simple, dès la première seconde , les fans de la première heure seront captivés par un film clairement fait avec un amour évident et inconditionnel de la licence. Alors oui, le tout reste un peu simpliste en termes de scénario, le rythme est très rapide, et on pourra douter de quelques moments ou remettre en doute certaines décisions de traitement des personnages, mais ce n'est jamais gênant. Et quand on compare ce film avec d'autres films traitant de jeux vidéo, on peut carrément parler de chef-d’œuvre. N'est-ce pas Monster Hunter ?

En résumé, tout est bon, voire très bon : le cast français à fond dedans, le monde superbe, les graphismes et la direction artistique incroyables, l'action qui ne s'arrête jamais, l'amour du jeu et des joueurs, la musique... Si vous avez un cœur de gamer, si vous avez grandi avec Mario, ce film est fait pour vous. Littéralement. Allez-y avec confiance !

Un hommage vibrant, coloré et pétillant à un monument du jeu vidéo, voilà le sentiment qui ne quitte jamais le spectateur du long de ces 1h30 de grand spectacle aussi jouissif qu’intense qui multiplie les références, anciennes comme récentes. Loin d’être une simple reprise du matériau d’origine, le film se propose de répondre à certaines questions que les fans se posent depuis presque 40 ans ; tout en mettant davantage en lumière des personnalités souvent en retrait sur le support vidéoludique. On pense particulièrement à la relation entre Mario et Luigi. Des instants de complicité que l’on ne voit que trop rarement dans les jeux, on découvre ici un lien fraternel inébranlable et un amour réciproque touchant et authentique.

Comme un rêve d’enfant qui se réalise, le film nous emmène en voyage dans ces royaumes fantastiques qui ont fait rêver des générations entières et qui, ici, prennent vie pour notre plus grand plaisir. Et si, oui, la simplicité, dans son scénario comme dans ses prétentions, est présente, c’est peut-être que l’essence même de cette licence, porteuse de valeurs aussi simples qu’universelles, a été comprise.

Lorsque je me suis installé dans le cinéma pour découvrir Super Mario Bros. Le Film et que je voyais défiler les publicités, je me suis demandé à quelle sauce on allait être mangé avec ce nouvel essai de Nintendo dans le monde du 7ème art. Après l’introduction du film et l’arrivée du spot publicitaire des Mario Bros. avec un accent italien bien prononcé, j’avoue avoir eu une petite frayeur. Mais que dire si ce n’est que cette frayeur a au final été très rapidement balayée.

Une fois l’impasse faite sur les commentaires acerbes de la presse spécialisée dans le cinéma, sans doute fan de meuporg, on se recentre vite fait en gardant un élément en tête : au-delà d’être un film d’animation, Super Mario Bros. Le Film est fait avant-tout sur la base d’une licence de jeu vidéo, pour ceux aimant l’univers de Mario, et le jeu vidéo en général. De ce fait, à moins d’être complètement hermétique au plaisir du monde du jeu vidéo, il y a peu de chances que vous soyez déçu par ce film. Et étonnamment, c’est aussi un des rares films d’animation où j’ai vu un spectre de public aussi large, allant de l’enfant en bas âge au retraité dans une belle salopette en jean pour assister au film. Une preuve de plus que le jeu vidéo reste un média qui touche tous les profils.

Cette pluralité a également dû être un élément laborieux pour l’équipe du film, car bien qu’adressé à un public jeune, il ne faisait nul doute que le Mario allait attirer un large public de tout horizon. Il fallait donc offrir une histoire qui parle à tous, sans perdre les plus jeunes ou bien les joueurs pas spécialement avec l’univers durant 1h32 à admirer les histoires de Mario et Luigi au Royaume Champignon.

Au final Illumination et Nintendo proposent une aventure sans réelle prise de risque, mais qui fait extrêmement bien le job. En 92 minutes on nous sert une explosion de références, que ce soit des plans, des musiques ou encore des répliques bien placées. Si vous êtes un fan de la première heure de Mario, vous tilterez très régulièrement sur votre fauteuil en mode « j’ai la réf’ », et sinon, vous passerez juste un agréable moment avec un film qui se veut drôle sans trop forcer, et avec des personnages attachants.

Mario et son côté héros en devenir, Luigi qui reste étonnamment brave, et l’amour fraternel qui unis les deux. On a également le droit à un superbe Bowser avec une symbiose parfaite entre le côté méchant et l’aspect romantique que l’on lui connaît, et mon Dieu, quel chanteur ! Et que dire de Peach qui troque son statut de princesse en détresse pour devenir la protectrice des Toad n’hésitant pas à se salir les mains. Certains pourront regretter qu’elle fasse trop d’ombre à Mario, mais en réalité chaque personnage a son rôle et un temps d’apparition relativement correct. Mention spéciale d’ailleurs à Donkey Kong. Je n’étais absolument pas fan du personnage lors de son apparition initiale, et pourtant, son background me parle énormément.

Mais au final, que pouvons-nous reprocher à Super Mario Bros. Le Film ? Personnellement, je trouve qu’il manque un bon 20 minutes au film pour permettre une mise en place plus naturelle de certaines situations. L’alliance de Peach et de Mario est pour moi beaucoup trop expéditive, de même que la visite au Pays des Kongs trop vite expédiée pour partir en mode Mario Kart direction le Royaume Champignon. Au final, je reproche au film de ne pas en avoir vu assez… Ce qui veut dire que le plan de Nintendo et Illumination est réussi ?

En sortant du film, j’esquissais un sourire au moins aussi grand que celui des plus jeunes spectateurs, échangeant avec mes camarades sur les différentes scènes, du film, et les idées sur ce que laisse espérer la scène post-générique du film. Et on est finalement reparti en voiture, en chantonnant Peach Peach Peach Peachounette le long du trajet du retour. Super Mario Bros. Le Film, c'est un grand oui pour moi, et il me tarde qu’une chose, c’est de pouvoir mettre la main sur le Blu Ray cet été pour pouvoir le re-visionner tranquillement chez moi, en solo ou accompagné par un public de tout âge ayant la passion du jeu vidéo et de Nintendo en règle générale.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est dans les salles depuis le 5 avril 2023 . Retrouvez notre test critique complète ICI

