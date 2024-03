La princesse Daisy aurait pu figurer dans le film Super Mario Bros d'après de nouveaux concept-arts

Alors que pour le MAR10 Day 2024, Nintendo et Illumination viennent d'annoncer la réalisation d'un nouveau film d'animation basé sur l'univers de Super Mario, le premier film Super Mario Bros. se rappelle à notre bon souvenir grâce à la publication de concepts arts de Jed Diffenderfer, un artiste ayant travaillé notamment sur l'histoire du film.

Récupérés par le site Nintendo Everything, ces concept-arts se démarquent de ceux dévoilés précédemment, par leur style mais aussi par la présence d'éléments et de personnages finalement non présents dans le film, à commencer par celle de la princesse Daisy.

Alors, la princesse de Sarasaland était-elle prévue initialement dans Super Mario Bros. Le Film et devait-elle se battre aux côtés de la princesse du Royaume Champignon, Peach ? Peut-être pour éviter le "syndrome de la Schtroumpfette" ? Et sinon retrouverons-nous Daisy dans le prochain film ?

En attendant de le découvrir, nous vous invitons à jeter un œil sur les concept-arts de Jed Diffenderfer publiés par Nintendo Everything

Pour tout savoir sur Super Mario Bros. Le Film, retrouvez notre test critique complète ICI et l'avis de la rédaction LA

LIRE AUSSI : Le film Super Mario se dévoile avec de magnifiques concept-arts

Voir aussi :