Super Mario Bros : le film Super Mario a un titre

C'est avec, le prochain Zelda, l'évènement de l'année prochaine dans le Nintendoverse. Après des tentatives plus ou moins ratées (ou réussies selon les points de vue) Super Mario débarque une nouvelle fois au cinéma dans un long métrage d'animation signé par le studio français, cocorico, Mac Guff (et non le studio cocorico) et produit par Illumination Entertainment pour le compte d'Universal Pictures. Pour le moment, on ne sait pas grand chose sur ce film. Le scénario reste secret (malgré quelques rumeurs) et aucune image n'a encore été partagée. On connait néanmoins le casting du film (voir notre news spéciale.) C'est Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie et Jurassic World) qui prête sa voix à Mario, Anya Taylor-Joy (Le jeu de la Dame) qui personnifie la princesse Peach et Jack Black (Chair de Poule et Jumanji) qui fait Bowser (voir le reste du casting ICI.)

Pour le reste, il faudra patienter. Même le titre du film n'a pas encore été explicitement révélé. Cependant si on en croit le site officiel d'Illumination Mac Guff, le titre du film pourrait être bête comme chou : Super Mario Bros. (Et non, "bête comme chou"...) C'est en effet sous le titre tout simple Super Mario Bros. que le film Super Mario est présenté (sans qu'il y ait la mention "le film" / "Movie") à diverses reprises sur le site. Alors certes, il n'y a pas eu d'annonce officielle mais en même temps Super Mario Bros. annonce bien la couleur. Evidemment, on aurait pu imaginer d'autres titres. Le film aurait aurait pu s'appeler "Les aventures de Mario Mario et de Luigi Mario" ou "La légende du plombier enchanté du royaume champignon" ou encore "Derrière le tuyau vert" ou "Thank You Mario! But Our Princess Is In Another Castle!" ou, pourquoi pas "Bête comme chou" mais finalement, Super Mario Bros. c'est simple, et ça fait le job. Ce sera en plus parfait pour la suite dont nous vous révélons le titre en exclusivité mondiale, roulement de tambour : Super Mario Bros. 2 (et non, roulement de tambour) On attendra cependant, une confirmation officielle. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires ou sur notre serveur Discord.

Pour rappel, Super Mario, le Film est attendu dans les salles au printemps 2023. Plus de détails sur le casting et les personnages du film, dans notre news spéciale.

Situé au cœur de Paris, Illumination Mac Guff est dédié à la fabrication des longs-métrages d’animation produits par Illumination Entertainment pour Universal Pictures. Il a notamment fabriqué les franchises Moi, Moche et Méchant, Les Minions, Comme des Bêtes et Tous en Scène et le film Le Grinch. En quelques années, le studio est devenu une référence en matière d’animation 3D grâce à une technologie de pointe et des équipes artistiques et techniques mondialement reconnues pour leur expertise. Du storyboard au compositing, toutes les équipes sont réunies en un seul et même lieu afin de promouvoir la communication et la collaboration artistique entre départements. Le studio produit également les contenus marketing qui accompagnent les sorties des films (publicité, teasers, prints), suivant le même pipeline que les longs métrages. Actuellement sont en production trois longs métrages d’Illumination Entertainment, Super Mario Bros, Migration et Moi Moche et Méchant 4. Suivront d’autres projets originaux actuellement en cours de développement.

