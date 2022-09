Super Mario, le Film : le titre a été rectifié sur le site de Mac Guff

Il y a peu, on découvrait que le film Super Mario attendu au printemps prochain était désormais titré sur le site officiel d'Illumination Mac Guff aux commandes du projet, Super Mario Bros. laissant penser que c'était peut-être son titre définitif. Certes, c'était un titre plutôt court (mais on va vous épargner nos blagues de l'article précédent) mais en même temps, ça paraissait assez logique, à défaut d'être percutant. L'information ayant fait le tour du monde plus vite qu'il n'en faut pour dire "mama mia", les responsables du site ont probablement jugé plus opportun de rectifier le titre avec un Super Mario Bros. Animated Film. Il faudra donc patienter encore avant de découvrir officiellement le titre final mais aussi les premières images, du film.

Ce sera à coup sur l'évènement du printemps 2023. Notez que pendant un temps, la date de sortie du film a été décalée aux vacances de Noël 2023... C'était manifestement une erreur puisque depuis tout est rentré dans l'ordre.

Super Mario, le Film est attendu dans les salles au printemps 2023. Plus de détails sur le casting et les personnages du film, dans notre news spéciale.

Situé au cœur de Paris, Illumination Mac Guff est dédié à la fabrication des longs-métrages d’animation produits par Illumination Entertainment pour Universal Pictures. Il a notamment fabriqué les franchises Moi, Moche et Méchant, Les Minions, Comme des Bêtes et Tous en Scène et le film Le Grinch. En quelques années, le studio est devenu une référence en matière d’animation 3D grâce à une technologie de pointe et des équipes artistiques et techniques mondialement reconnues pour leur expertise. Du storyboard au compositing, toutes les équipes sont réunies en un seul et même lieu afin de promouvoir la communication et la collaboration artistique entre départements. Le studio produit également les contenus marketing qui accompagnent les sorties des films (publicité, teasers, prints), suivant le même pipeline que les longs métrages. Actuellement sont en production trois longs métrages d’Illumination Entertainment, Super Mario Bros. Animated Film, Migration et Moi Moche et Méchant 4. Suivront d’autres projets originaux actuellement en cours de développement.

