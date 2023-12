Super Mario Bros. Le Film reçoit trois nominations aux Golden Globes 2024

Boudé aux derniers Game Awards, qui ont préféré célébrer The Last of Us comme meilleure adaptation d'un jeu vidéo, Super Mario Bros. Le Film va-t-il prendre sa revanche avec les professionnels du cinéma et de la télévision ?

En effet, en attendant les Oscars (prévus le 11 mars 2024 ) ce sont les Golden Globes qui vont décerner leurs prix le 7 janvier prochain . Pour rappel, les Golden Globes sont des récompenses qui célèbrent le monde du cinéma et de la télévision et qui sont décernées chaque année par la HFPA (pour Hollywood Foreign Press Association), l'association hollywoodienne de la presse étrangère.

Cette année , c'est le film phénomène Barbie de Greta Gerwig qui survole la cérémonie avec pas moins de 10 nominations . Pour autant, Super Mario Bros. Le Film tire son épingle du jeu (vidéo) avec trois nominations : celle du meilleur film d'animation, de la meilleure chanson originale et du plus gros succès au box-office. Les chances du film sont, à dire vrai, assez minces car la concurrence est rude cette année . Dans la catégorie meilleur film d'animation, Mario fait face notamment à des mastodontes comme Le Garçon et le Héron d'Hayao Miyazaki ou encore Élémentaire des productions Disney / Pixar. Quant à la courte chanson Peaches de Jack Black qui avait fait le buzz à la sortie du film, elle se retrouve en compétition avec pas moins de trois chansons du film Barbie.

Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous le détail des trois catégories en question (et vous pouvez retrouver l'intégralité des nominations sur le site de Variety). La 81e cérémonie des Golden Globes 2024 se déroulera le 7 janvier 2024 .

Golden Globes 2024

Meilleure chanson originale de film

« Barbie” — “What Was I Made For?» de Billie Eilish et Finneas

« Barbie » — « Dance the Night » de Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson et Andrew Wyatt

« She Came to Me » — « Addicted to Romance » de Bruce Springsteen et Patti Scialfa

«Super Mario Bros. Le Film» — « Peaches » de Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond et John Spiker

« Barbie » — « I'm Just Ken » de Mark Ronson, Andrew Wyatt

« Rustin » — « Road to Freedom » de Lenny Kravitz

Meilleur film d'animation

“Le Garçon et le Héron” (GKids)

“Élémentaire” (Disney)

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Sony Pictures)

“Super Mario Bros. Le Film” (Universal Pictures)

“Suzume” (Toho Co.)

“Wish” (Disney)

Succès cinéma au box-office

« Barbie » (Warner Bros.)

« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » (Disney)

« John Wick : Chapitre 4 » (Lionsgate Films)

« Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 » (Paramount Pictures)

« Oppenheimer » (Universal Pictures)

« Spider-Man: Across the Spider-Verse”» (Sony Photos)

« Super Mario Bros. Le Film» (Universal Pictures)

« Taylor Swift : The Eras Tour » (AMC Theatres)

Pour tout savoir sur Super Mario Bros. Le Film, retrouvez notre test critique complète ICI et l'avis de la rédaction LA

,

Voir aussi :