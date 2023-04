Peaches : le hit de Jack Black / Bowser cartonne sur iTunes et peut-être bientôt aux Oscars

Au départ, c'est une petite blague, pour ne pas dire une "blagounette" de Super Mario Bros. Le Film qui est en train de devenir un phénomène mondial ! Interprétée par Jack Black, la chanson Peaches, censée nous montrer l'obsession de Bowser pour Peach cartonne en téléchargement notamment sur iTunes, ou il est déjà 30ème (avec une progression de 95 places depuis sa sortie !) Les vidéos de la chanson deviennent virales et pulvérisent des records d'audience comme celle de la chaîne Youtube Lyrical Lemonade montrant Jack Black au piano (voir ici) qui cumule déjà plus de 5,7 millions de vues en trois jours ! Bien que très courte, cette chanson co-écrite par Jack Black avec les réalisateurs du film Aaron Horvath et Michael Jelenic (mais aussi Eric Osmond et John Spiker) semble avoir visé juste. Elle est à la fois belle et délirante, ironique et sérieuse, d'une certaine manière, à l'image du film. Le plus beau c'est que cette chanson pourrait se retrouver, d'après Variety en lice pour recevoir l'Oscar de la meilleure chanson originale, l'année prochaine ! Alors Bowser ira-t-il faire rugir son amour non-partagé sur la scène des Oscars ? Et mieux, sera-t-il récompensé ? Il faudra patienter encore un peu avant de le découvrir. En attendant, pour celles et ceux qui voudraient revoir la séquence (pour les autres qui comptent aller voir le film, autant patienter) Illumination vient de la publier sur sa page Youtube. Retrouvez-là ci-dessous.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est sorti depuis le 5 avril 2023 . Retrouvez notre test critique complète ICI

Voir aussi :