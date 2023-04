Super Mario Bros. Le Film : bientôt le milliard de dollars au box-office mondial

Super Mario Bros. Le Film continue de multiplier les records. D'après The Wrap, le film devrait engranger 58 millions de dollars supplémentaires au box-office US pour sa troisième semaine d'exploitation, ce qui est du jamais vu pour un film d'animation. Le film est déjà en passe de battre le score final aux Etats-Unis de la dernière production Illumination, Les Minions 2 : Il était une fois Gru avec 434 millions de dollars . Universal prévoit que d'ici la fin du week-end, Super Mario Bros. Le Film passera la barre des 850 millions de dollars dans le monde et The Hollywood Reporter estime que le film d'animation devrait être le premier de l'année à atteindre et même surpasser la barre du milliard de dolla rs. Super Mario Bros. Le Film entrerait alors dans le club des films milliardaires sachant que pour le moment il n'y a que neuf films d'animation qui en font partie, avec en tête La Reine des Neiges 2 avec 1,45 milliards de dollars de recettes . Depuis la réouverture des cinémas, seulement trois films ont dépassé le milliard de dollars au box office mondial : Avatar : La Voie de l'Eau ( 2,31 milliards de dollars ), Spider-Man : No Way Home ( 1,92 milliard de dollars ) et Top Gun : Maverick ( 1,49 milliard de dollars ). Super Mario Bros. Le Film n'étant pas encore sorti au Japon, on peut se demander jusqu'ou il ira.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est sorti depuis le 5 avril 2023 . Retrouvez notre test critique complète ICI et l'avis de la rédaction LA

Voir aussi :

Source : Hollywoodreporter