Nintendo assigne en justice et cherche à identifier le responsable du leak de l'artbook du prochain Zelda

Alors encore un peu de patience... The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sera là d'ici un peu plus d'un mois ! En attendant, Nintendo tente de contrôler la communication autour du jeu en continuant de cultiver le secret et en dévoilant au compte-gouttes des images et des informations le concernant. Dernièrement, la société s'est tout de même enfin résolue à dévoiler un peu de gameplay avec une vidéo centrée sur les nouveaux modules du jeu- voir tous les détails ICI. Cependant, malgré toutes les précautions, cela n'a pas empêcher au jeu d 'avoir déjà droit à un gros "leak" (fuite en anglais). En effet, le 19 février dernier des scans de l'artbook de l'édition collector Zelda : Tears of The Kingdom ont été partagés sur un forum Discord dédié au jeu. Des scans qui évidemment ont fait le tour du web en moins temps qu'il n'en faut pour écrire "appeler moi le directeur" - voir ICI ! Si, à l'époque, de nombreux médias spécialisés se sont bien gardés de publier les scans (tout en relayant, tout de même leur existence...) on se doutait bien que Nintendo n'allait pas laisser ce "leak" impuni.

Aujourd'hui, on apprend que trois jours après la publication des scans , Nintendo a lancé une requête DMCA pour violation du droit d'auteur auprès de Discord qui a très vite fait fermer six URL qui partageaient les scans et le serveur à l'origine de la publication; un serveur qui d'ailleurs se présentait comme "officiel", terme rejeté par Nintendo. Dans la foulée, le 4 avril dernier , les avocats de Nintendo of America ont déposé une demande d'assignation pour violation du droit d'auteur devant un tribunal de district de Californie afin d'obtenir le nom et l'adresse d'un certain Julien#2743, présenté comme celui ayant initialement publié et partagé les scans. En attendant d'autres développement que nous ne manquerons pas de vous partager, retrouvez l'assignation publiée par Torrent Freak ICI. Espérons qu'après ça, notre GG n'aura pas de problème pour son leak exclusif du jeu partagé au début du mois...

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

