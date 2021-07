Voilà comment fonctionne l'amiibo Zelda & Célestrier dans Zelda : Skyward Sword HD

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est disponible depuis vendredi sur Nintendo Switch. Le même jour, Nintendo a sorti l'amiibo Zelda et son Célestrier. Il s'agit d'une très belle figurine au prix plus élevé que les autres amiibo qui inclut une fonctionnalité exclusive permettant au joueur de retourner dans le ciel de n'importe quel endroit de la Surface pour y retourner ensuite aussi facilement. Pour voir ce que cela donne en jeu, retrouvez notre vidéo ci-dessous.

Notez qu'il faut d'abord activer l'option dans le menu du jeu avant de pouvoir appeler Fay (avec la croix) et utiliser l'amiibo sur sa manette ou son Joy-Con. Pour mémoire, cette fonctionnalité très pratique n'est disponible que via l'amiibo Zelda et son Célestrier. Aucun autre amiibo (même de la série Zelda) n'est compatible avec le jeu.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est disponible dès à présent sur Nintendo Switch. Idem pour l'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector. Pour tout savoir sur le jeu n'oubliez pas notre test complet, toujours à lire, en cliquant LA.

