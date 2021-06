GameStop se prépare à distribuer des affiches promotionnelles pour l'anniversaire de The Legend of Zelda

Alors que l'E3 2021 débute en ce moment (voir le programme ICI) avec en ligne de mire le Nintendo Direct spécial à suivre ensemble Mardi à 18 heures (heure de Paris) on découvre sur le forum ResetEra qu'un fan de Nintendo a pu dénicher en avance, une affiche promotionnelle que l'enseigne US GameStop s'apprête à distribuer dès la semaine prochaine... Il s'agit d'une affiche reprenant pas mal de personnages phares mais aussi de personnages secondaires de pratiquement TOUS les épisodes (même ceux de la DS...) Comme vous le savez sûrement des rumeurs courent sur l'éventualité du retour de plusieurs épisodes de Zelda dès cette année sur Nintendo Switch pour célébrer les 35 ans de la licence. Bien que l'affiche ne mentionne pas spécifiquement l'anniversaire de la Legend, le timing et le fait que l'on retrouve autant d'épisodes différents réunis sur une même affiche peut laisser espérer une annonce dans le Direct de mardi prochain...

Rappelons que pour le moment, le seul Zelda prévu cette année sur Nintendo Switch est The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. En attendant des infos officielles, retrouvez le recto et le verso de cette très belle affiche sur cette page. Et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

apparently a Zelda poster will be given out at GameStop sometime next week for some kind of promo https://t.co/jNTwC5VZTY pic.twitter.com/fAiRvitxK8