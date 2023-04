Unboxing Nintendo Switch Oled Edition Collector The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom

Alors que nous attendons tous impatiemment la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom le 12 mai prochain , Nintendo a décidé d'enclencher les festivités un peu plus tôt en mettant à disposition des joueurs dès le 28 avril une Nintendo Switch OLED édition Collector The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Plusieurs membres de la rédaction, dont votre serviteur, ont eu la chace de réceptionné rapidement les exemplaires commandés, et pour l'occasion, nous vous laissons découvrir nos photos de cet unboxing maison. Petit bonus pour l'occasion, la Nintendo Switch OLED Collector arborant les Joy-Con édition limitée de The Legend of Zelda : Skyward Sword. Comme ça, la boucle est bouclée !