Zelda Skyward Sword HD : la version Nintendo Switch en images et en vidéo

La sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est encore lointaine mais Nintendo a déjà commencé sa campagne de communication autour du titre en publiant diverses informations sur ses réseaux et sur le (pré) site officiel japonais du jeu. L'occasion de découvrir quelques images de la version Switch du titre mais aussi quelques vidéos. Retrouvez tout ceci dans notre vidéo ci-dessous avec en prime quelques nouvelles images qui vous mettront dans l'ambiance de cet épisode sorti initialement sur Wii il y a près de 10 ans .

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour.

Source : Nintendo