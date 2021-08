Zelda : Skyward Sword HD reçoit sa première mise à jour + tous les détails

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est sorti il y a près de trois semaines et il remporte semble-t-il un joli succès ne serait-ce qu'en France. Aujourd'hui, le titre reçoit sa toute première mise à jour qui le fait passer en version 1.0.1. pas de quoi sauter au plafond, cependant puisque la mise à jour se contente officiellement de corriger "plusieurs problèmes pour améliorer l'expérience de jeu.". Pas plus de détail pour le moment mais on peut espérer que le bug "embêtant" de la raffinerie de Lanelle (voir ici) fasse partie des problème corrigés tout comme un autre souci qui touchait les joueurs jouant au jeu en néerlandais. a mise à jour devrait se lancer automatiquement lors de votre prochaine session. Sinon vous pouvez la lancer vous même à partir du menu. Evidemment, si d'autres détails nous parviennent nous vous les communiquerons dans la foulée.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est disponible dès à présent sur Nintendo Switch. Idem pour l'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector. Pour tout savoir sur le jeu n'oubliez pas que notre test complet est toujours à lire ICI. Retrouvez en outre LA REVUE DE PRESSE compilant une poignée de tests avec leurs notes publiés par nos confrères, LA.

Voir aussi :

LIRE AUSSI : ZELDA SKYWARD SWORD EST-IL UN BON ZELDA ?